В россии попытаются втихаря провести мобилизацию — выезд за границей мужчинам запрещен

Российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребность в большом количестве личного состава

Российские власти, вероятно, держат открытым вариант еще одного призыва в рамках "долевой мобилизации". Как минимум это доказывает до сих пор не отмененный указ о мобилизации.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Великобритании.

"Тихая" мобилизация в россии

"Российские власти, вероятно, держат открытым вариант еще одного призыва в рамках "долевой мобилизации", — указывает разведка.

В частности, 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники не разрешали киргизским трудовым мигрантам с двойным гражданством уехать из россии, говоря этим мужчинам, что их имена находятся в списках для мобилизации.

В разведке Британии также отмечают, что 23 января спикер президента россии Дмитрий Песков заявил, что указ о "долевой мобилизации" продолжает оставаться в силе, утверждая, что указ является необходимым для обеспечения работы Вооруженных сил. При этом наблюдатели задавали вопрос, почему эта мера не была официально отменена.

"Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине, минимизируя при этом внутреннее инакомыслие", — указывают в разведке.

Что известно о мобилизации в россии

Впервые путин объявили о начале частичной мобилизации в россии 21 сентября 2022 года. Уже 28 октября президент страны-агрессорки заявил о конце мобилизации. По словам министра обороны россии Сергея Шойгу, планировалось призвать 300 тыс. резервистов, на войну против Украины отправили 82 тыс.

В начале января в россии ограничили выезд из страны военнообязанным. Запрещено покидать страну даже ограничено годным для службы.

17 января стало известно, что в России все же продолжается мобилизация, несмотря на завершение призыва запасников. Об этом свидетельствует документ, поступивший после обращения депутата псковского областного собрания от "Яблока" Артура Гайдука.

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Донецкой области россияне мобилизуют мужчин с инвалидностью на должности водителей.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказывал, что из-за существенной нехватки живой силы в армии оккупантов в россии планируют провести мобилизацию. По его прогнозам, в россии должна была начаться новая волна мобилизации еще 5 января.

Также в СМИ появилась информация, что российское руководство хочет мобилизовать 500 тысяч мужчин. При этом их планируют направить к новому наступлению на Украину в апреле 2023 года.