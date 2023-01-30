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В россии планируют тихо провести еще одну волну мобилизации, — британская разведка

30 января 2023 18:04
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
В россии попытаются втихаря провести мобилизацию — выезд за границей мужчинам запрещен
Российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребность в большом количестве личного состава
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Российские власти, вероятно, держат открытым вариант еще одного призыва в рамках "долевой мобилизации". Как минимум это доказывает до сих пор не отмененный указ о мобилизации.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Великобритании.

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"Тихая" мобилизация в россии

"Российские власти, вероятно, держат открытым вариант еще одного призыва в рамках "долевой мобилизации", — указывает разведка.

В частности, 22 января СМИ сообщили, что российские пограничники не разрешали киргизским трудовым мигрантам с двойным гражданством уехать из россии, говоря этим мужчинам, что их имена находятся в списках для мобилизации.

В разведке Британии также отмечают, что 23 января спикер президента россии Дмитрий Песков заявил, что указ о "долевой мобилизации" продолжает оставаться в силе, утверждая, что указ является необходимым для обеспечения работы Вооруженных сил. При этом наблюдатели задавали вопрос, почему эта мера не была официально отменена.

"Российское руководство, скорее всего, продолжает искать способы удовлетворить потребность в большом количестве личного состава, необходимого для обеспечения любого будущего большого наступления в Украине, минимизируя при этом внутреннее инакомыслие", — указывают в разведке.

Что известно о мобилизации в россии

Впервые путин объявили о начале частичной мобилизации в россии 21 сентября 2022 года. Уже 28 октября президент страны-агрессорки заявил о конце мобилизации. По словам министра обороны россии Сергея Шойгу, планировалось призвать 300 тыс. резервистов, на войну против Украины отправили 82 тыс.

В начале января в россии ограничили выезд из страны военнообязанным. Запрещено покидать страну даже ограничено годным для службы.

17 января стало известно, что в России все же продолжается мобилизация, несмотря на завершение призыва запасников. Об этом свидетельствует документ, поступивший после обращения депутата псковского областного собрания от "Яблока" Артура Гайдука.

мобилизация в РФ

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Донецкой области россияне мобилизуют мужчин с инвалидностью на должности водителей.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказывал, что из-за существенной нехватки живой силы в армии оккупантов в россии планируют провести мобилизацию. По его прогнозам, в россии должна была начаться новая волна мобилизации еще 5 января.

Также в СМИ появилась информация, что российское руководство хочет мобилизовать 500 тысяч мужчин. При этом их планируют направить к новому наступлению на Украину в апреле 2023 года.

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