У рф спробують тихцем провести мобілізацію — виїзд за кордоном чоловікам заборонено

Російське керівництво продовжує шукати способи задовольнити потребу у великій кількості особового складу

Російська влада, ймовірно, тримає відкритим варіант ще одного призову в рамках "часткової мобілізації". Як мінімум це доводить досі не скасований указ про мобілізацію.

Про це розповіли у Міністерстві оборони Великої Британії.

"Тиха" мобілізація в рф

"Російська влада, ймовірно, тримає відкритим варіант ще одного призову в рамках "часткової мобілізації", — вказує розвідка.

Зокрема 22 січня ЗМІ повідомили, що російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійним громадянством виїхати з росії, кажучи цим чоловікам, що їхні імена перебувають у списках для мобілізації.

У розвідці Британії також зазначають, що 23 січня речник президента росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує залишатися в силі, стверджуючи, що указ є необхідним для забезпечення роботи Збройних сил. При цьому спостерігачі ставили питання, чому цей захід не було офіційно скасовано.

"Російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи задовольнити потребу у великій кількості особового складу, необхідного для забезпечення будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, мінімізуючи при цьому внутрішнє інакомислення", — вказують у розвідці.

Що відомо про мобілізацію в росії

Вперше путін оголосив про початок часткової мобілізації в росії 21 вересня 2022 року. Вже 28 жовтня президент країни-агресорки заявив про кінець мобілізації. За словами міністра оборони рф Сергія Шойгу, планувалося призвати 300 тис. резервістів, на війну проти України відправили 82 тис.

На початку січня у росії обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним. Заборонено покидати країну навіть обмежено придатним до служби.

17 січня стало відомо, що у росії все ж триває мобілізація попри завершення призову запасників. Про це свідчить документ, який надійшов після звернення депутата псковських обласних зборів від "Яблука" Артура Гайдука.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Так, на Донеччині росіяни мобілізують чоловіків з інвалідністю на посади водіїв.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповідав, що через суттєву нестачу живої сили в армії окупантів у росії планують провести мобілізацію. За його прогнозами, у росії мала розпочатися нова хвиля мобілізації ще 5 січня.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що російське керівництво хоче мобілізувати 500 тисяч чоловіків. При цьому їх планують направити до нового наступу на Україну у квітні 2023 року.