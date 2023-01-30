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У рф планують тихцем провести ще одну хвилю мобілізації, — британська розвідка

30 січня 2023 18:04
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
У рф спробують тихцем провести мобілізацію — виїзд за кордоном чоловікам заборонено
Російське керівництво продовжує шукати способи задовольнити потребу у великій кількості особового складу
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Російська влада, ймовірно, тримає відкритим варіант ще одного призову в рамках "часткової мобілізації". Як мінімум це доводить досі не скасований указ про мобілізацію.

Про це розповіли у Міністерстві оборони Великої Британії.

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"Тиха" мобілізація в рф

"Російська влада, ймовірно, тримає відкритим варіант ще одного призову в рамках "часткової мобілізації", — вказує розвідка.

Зокрема 22 січня ЗМІ повідомили, що російські прикордонники не дозволяли киргизьким трудовим мігрантам з подвійним громадянством виїхати з росії, кажучи цим чоловікам, що їхні імена перебувають у списках для мобілізації.

У розвідці Британії також зазначають, що 23 січня речник президента росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує залишатися в силі, стверджуючи, що указ є необхідним для забезпечення роботи Збройних сил. При цьому спостерігачі ставили питання, чому цей захід не було офіційно скасовано.

"Російське керівництво, швидше за все, продовжує шукати способи задовольнити потребу у великій кількості особового складу, необхідного для забезпечення будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, мінімізуючи при цьому внутрішнє інакомислення", — вказують у розвідці.

Що відомо про мобілізацію в росії

Вперше путін оголосив про початок часткової мобілізації в росії 21 вересня 2022 року. Вже 28 жовтня президент країни-агресорки заявив про кінець мобілізації. За словами міністра оборони рф Сергія Шойгу, планувалося призвати 300 тис. резервістів, на війну проти України відправили 82 тис. 

На початку січня у росії обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним. Заборонено покидати країну навіть обмежено придатним до служби.

17 січня стало відомо, що у росії все ж триває мобілізація попри завершення призову запасників. Про це свідчить документ, який надійшов після звернення депутата псковських обласних зборів від "Яблука" Артура Гайдука. 

мобілізація в рф

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Так, на Донеччині росіяни мобілізують чоловіків з інвалідністю на посади водіїв.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповідав, що через суттєву нестачу живої сили в армії окупантів у росії планують провести мобілізацію. За його прогнозами, у росії мала розпочатися нова хвиля мобілізації ще 5 січня.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що російське керівництво хоче мобілізувати 500 тисяч чоловіків. При цьому їх планують направити до нового наступу на Україну у квітні 2023 року.

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