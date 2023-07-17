В РФ разбился Су-25: пилот катапультировался в водоем

Штурмовик Су-25. Фото: Википедия

В Краснодарском крае потерпел крушение штурмовик Су-25. Истребитель упал в море в районе Ейска.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Крушение Су-25

Российские СМИ сообщают, что предварительно пилот успел катапультироваться. При этом экстренные службы и Минобороны РФ не комментировали падение истребителя. Позже стало известно, что пилот самолета выжил и ему оказывают медицинскую помощь.

Через некоторое время, в РФ заявили, что причиной падения истребителя стала техническая неисправность самолета.

Что известно про Су-25

Су-25 — это военный самолёт, разработанный в СССР, который функционирует как бронированный дозвуковой штурмовик.

Данный тип самолёта предусмотрен для обеспечения прямой поддержки наземных войск на боевом поле в дневное и ночное время при условии прямой видимости цели. Он также служит для уничтожения объектов с известными координатами в любое время суток, независимо от погодных условий. Первый полёт Су-25 состоялся 22 февраля 1975 года. Самолёты этой модели начали эксплуатацию в 1981 году, принимали активное участие в многочисленных военных конфликтах и до сих пор находятся в строю в Военно-воздушных силах России. 8 октября 2009 года министерство обороны Российской Федерации заявило о возобновлении закупок штурмовиков этого типа для ВВС России.

Напомним, что 4 июля, истребитель МиГ-31 потерпел крушение при выполнении учений на Камчатке (Россия). Авария произошла над водами Авачинского залива.