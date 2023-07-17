Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У РФ розбився Су-25: пілот катапультувався у водойму arrow

У РФ розбився Су-25: пілот катапультувався у водойму

17 липня 2023 15:51
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У РФ розбився Су-25: пілот катапультувався у водойму
Штурмовик Су-25. Фото: Вікіпедія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Краснодарському краї зазнав аварії штурмовик Су-25. Винищувач впав у море в районі Єйська.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Катастрофа Су-25

Російські ЗМІ повідомляють, що попередньо пілот встиг катапультуватись. При цьому екстрені служби та Міноборони РФ не коментували падіння винищувача. Пізніше стало відомо, що пілот літака вижив, і йому надають медичну допомогу.

Через деякий час у РФ заявили, що причиною падіння винищувача стала технічна несправність літака.

Що відомо про Су-25

Су-25 — це військовий літак, розроблений в СРСР, який функціонує як броньований дозвуковий штурмовик.

Даний тип літака передбачений для забезпечення прямої підтримки наземних військ на бойовому полі в денний та нічний час за умови прямої видимості мети. Він також служить для знищення об'єктів з відомими координатами у будь-який час, незалежно від погодних умов. Перший політ Су-25 відбувся 22 лютого 1975 року. Літаки цієї моделі почали експлуатацію в 1981 році, брали активну участь у численних військових конфліктах і досі перебувають у строю у Військово-повітряних силах Росії. 8 жовтня 2009 міністерство оборони Російської Федерації заявило про відновлення закупівель штурмовиків цього типу для ВПС Росії.

Нагадаємо, що 4 липня винищувач МіГ-31 зазнав аварії при виконанні навчань на Камчатці (Росія). Аварія сталася над водами Авачинської затоки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз