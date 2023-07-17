У РФ розбився Су-25: пілот катапультувався у водойму

Штурмовик Су-25. Фото: Вікіпедія

У Краснодарському краї зазнав аварії штурмовик Су-25. Винищувач впав у море в районі Єйська.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Катастрофа Су-25

Російські ЗМІ повідомляють, що попередньо пілот встиг катапультуватись. При цьому екстрені служби та Міноборони РФ не коментували падіння винищувача. Пізніше стало відомо, що пілот літака вижив, і йому надають медичну допомогу.

Через деякий час у РФ заявили, що причиною падіння винищувача стала технічна несправність літака.

Що відомо про Су-25

Су-25 — це військовий літак, розроблений в СРСР, який функціонує як броньований дозвуковий штурмовик.

Даний тип літака передбачений для забезпечення прямої підтримки наземних військ на бойовому полі в денний та нічний час за умови прямої видимості мети. Він також служить для знищення об'єктів з відомими координатами у будь-який час, незалежно від погодних умов. Перший політ Су-25 відбувся 22 лютого 1975 року. Літаки цієї моделі почали експлуатацію в 1981 році, брали активну участь у численних військових конфліктах і досі перебувають у строю у Військово-повітряних силах Росії. 8 жовтня 2009 міністерство оборони Російської Федерації заявило про відновлення закупівель штурмовиків цього типу для ВПС Росії.

Нагадаємо, що 4 липня винищувач МіГ-31 зазнав аварії при виконанні навчань на Камчатці (Росія). Аварія сталася над водами Авачинської затоки.