В рф уволили генерала Мурадова, который отправил на смерть солдат под Угледаром, — СМИ

Рустам Мурадов

В россии уволили скандального генерал-полковника ВС рф Рустама Мурадова с должности командующего группировкой российских войск "Восток" в Украине. Его часто критиковали за большие потери среди военных рф во время неудачных наступательных операций, в частности на Угледарском направлении.

Об этом сообщают росСМИ.

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Информация о том, что Мурадов уволен, появилась 26 марта. Официальные представители рф пока не сообщали о кадровых перестановках.

Генерал-полковник Мурадов имеет звание "героя россии", а с 28 февраля 2022 года он подсанкционен в Европейском Союзе и ряде других стран Запада.

В сети его называли "мясником", ведь подразделения, которыми он руководил, несли большие потери в живой силе и технике. Последним громким провалом Мурадова стал разгром оккупантов под Угледаром, где были почти полностью ликвидированы две элитные бригады морской пехоты и уничтожено более 100 единиц военной техники. Именно по его приказу военные рф отправились в район, усеянный минами.

К тому же Мурадов причастен к неудачной операции оккупантов под Павловкой Донецкой области. Там погибли сотни военных рф.

"Генерал вообще без ограничений людей и технику сжигает на Угледарском направлении, но они не то что продвинуться не смогли, они даже в бои нормально не вступали: их каждый раз жгут на марше, или они сами по минным полям едут", — пишут о Мурадове в социальной сети.

Напомним, последние кадры неудачного российского штурма под Угледаром Донецкой области всколыхнули российское информационное пространство. Военные блоггеры усилили критику командования оккупационной армии, а аналитики пришли к выводу об уровне подготовки солдат армии врага.