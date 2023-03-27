У рф звільнили генерала Мурадова, який відправив на смерть солдатів під Вугледаром, — ЗМІ

Рустам Мурадов

У росії звільнили скандального генерал-полковника ЗС рф Рустама Мурадова із посади командувача угрупованням російських військ "Схід" в Україні. Його часто критикували за великі втрати серед військових рф під час невдалих наступальних операцій, зокрема на Вугледарському напрямку.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Інформація про те, що Мурадова звільнено, з'явилася 26 березня. Офіційні представники рф поки не повідомляли про кадрові перестановки.

Генерал-полковник Мурадов має звання "героя рф", а з 28 лютого 2022 року він підсанкційний в Європейському Союзі й низці інших країн Заходу.

У мережі його називали "м'ясником", адже підрозділи, якими він керував, зазнавали великих втрат у живій силі й техніці. Останнім гучним провалом Мурадова став розгром окупантів під Вугледаром, де було майже повністю ліквідовано дві елітні бригади морської піхоти та знищено понад 100 одиниць військової техніки. Саме за його наказом військові рф вирушили в район, усіяний мінами.

До того ж Мурадов причетний до невдалої операції окупантів під Павлівкою Донецької області. Там загинули сотні військових рф.

"Генерал взагалі без обмежень людей і техніку спалює на Вугледарському напрямку, але вони не те що просунутися не змогли, вони навіть у бої нормально не вступали: їх щоразу палять на марші, або вони самі мінними полями їдуть", — пишуть про Мурадова у соціальній мережі.

Нагадаємо, останні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром Донецької області сколихнули російський інформаційний простір. Військові блогери посилили критику командування окупаційної армії, а аналітики зробили висновки про рівень підготовки солдатів армії ворога.