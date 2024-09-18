Взрывы в Ровенской области 18 сентября — в небе российские дроны

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS

Взрывы в Ровенской области раздались утром 18 сентября. Над регионом зафиксировали движение российских ударных дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Ровенской области 18 сентября

Сегодня утром, около 08:06, в Ровенской области прогремели мощные взрывы.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Накануне в Воздушных силах предупреждали о "шахедах" в Ровенской области с юго-западным курсом.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в половине регионов Украины.