Взрывы в Ровенской области 18 сентября — в небе российские дроны

В Ровенской области раздались взрывы
18 сентября 2024 08:12
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS
Взрывы в Ровенской области раздались утром 18 сентября. Над регионом зафиксировали движение российских ударных дронов.
Об этом сообщают Воздушные силы и мониторинговые каналы.
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Взрывы в Ровенской области 18 сентября
Сегодня утром, около 08:06, в Ровенской области прогремели мощные взрывы.
Накануне в Воздушных силах предупреждали о "шахедах" в Ровенской области с юго-западным курсом.
По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в половине регионов Украины.
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