Вибухи у Рівненській області 18 вересня — у небі російські дрони

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи у Рівненській області пролунали вранці 18 вересня. Над регіоном зафіксували рух російських ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові канали.

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Вибухи на Рівненщині 18 вересня

Сьогодні зранку, близько 08:06, у Рівненській області пролунали потужні вибухи.

Скриншот допису моніторингового каналу

Напередодні у Повітряних силах попереджали про "шахеди" на Рівненщині з південно-західним курсом.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у половині регіонів України.