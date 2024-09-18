Вибухи у Рівненській області 18 вересня — у небі російські дрони

У Рівненській області пролунали вибухи
18 вересня 2024 08:12
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: REUTERS
Вибухи у Рівненській області пролунали вранці 18 вересня. Над регіоном зафіксували рух російських ударних дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові канали.
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Вибухи на Рівненщині 18 вересня
Сьогодні зранку, близько 08:06, у Рівненській області пролунали потужні вибухи.
Напередодні у Повітряних силах попереджали про "шахеди" на Рівненщині з південно-західним курсом.
Станом на зараз повітряна тривога оголошена у половині регіонів України.
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