У россиян "сорвало крышу" из-за решения США передать Украине снаряды с обедненным ураном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ

В России отреагировали на решение Соединенных Штатов Америки передать Украину снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Там устроили истерику и обвинили США в "бесчеловечности".

Об этом заявили в посольстве РФ в США.

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"Очевидно, что одержимый идеей нанести России "стратегическое поражение" Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях. На передачу вооружений неизбирательного действия США идут осознанно. Здесь прекрасно знают: в результате разрыва боеприпаса происходит образование подвижного облака", — говорится в заявлении.

Россияне проигнорировали свидетельства об отсутствии вреда от таких снарядов. Они заявили, что мелкие частицы урана якобы оседают в дыхательных путях, легких, пищеводе, а также вызывают злокачественные опухоли.

Пост посольства РФ в США. Фото: скриншот

Передачу Украине снарядов с обедненным ураном прокомментировала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она хотела опровергнуть заявление Белого дома о безопасности снарядов с обедненным ураном.

"Что это: ложь или глупость? О токсичности обедненного урана, его особой опасности для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффекте загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно", — написала Захарова.

Пост Захаровой. Фото: скриншот

Напомним, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Это 46-й пакет помощи, предоставленный из запасов Минобороны США.

Также мы писали, что Соединенные Штаты предоставят Украине еще один пакет помощи более чем на 1 млрд долларов. Он будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.