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У росіян "зірвало дах" через рішення США передати Україні снаряди зі збідненим ураном

7 вересня 2023 10:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У росіян "зірвало дах" через рішення США передати Україні снаряди зі збідненим ураном
Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії відреагували на рішення Сполучених Штатів Америки передати України снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams. Там влаштували істерику та звинуватили США в "нелюдяності".

Про це заявили у посольстві РФ у США.

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"Очевидно, що одержимий ідеєю завдати Росії "стратегічної поразки" Вашингтон готовий воювати не тільки до останнього українця, а й поставити хрест на цілих поколіннях. На передачу озброєнь невибіркової дії США йдуть усвідомлено. Тут чудово знають: внаслідок розриву боєприпасу відбувається утворення рухомої хмари", — йдеться у заяві.

Росіяни проігнорували свідоцтва про відсутність шкоди від таких снарядів. Вони заявили, що дрібні частинки урану нібито осідають у дихальних шляхах, легенях, стравоході, а також викликають злоякісні пухлини. 

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Допис посольства РФ у США. Фото: скриншот

Передачу Україні снарядів зі збідненим ураном прокоментувала також офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона хотіла спростувати заяву Білого дому про безпеку снарядів із збідненим ураном.

"Що це: брехня чи дурість? Про токсичність збідненого урану, його особливу небезпеку для людського організму у вигляді радіоактивного пилу, а також ефект забруднення ґрунтів радіонуклідами писали неодноразово", — написала Захарова.

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Допис Захарової. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про новий пакет військової допомоги для України. Це 46-й пакет допомоги, наданий із запасів Міноборони США.

Також ми писали, що Сполучені Штати нададуть Україні ще один пакет допомоги на понад 1 млрд доларів. Він включатиме як посилення протиповітряної оборони, так і допомогу цивільному населенню.

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