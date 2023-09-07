У росіян "зірвало дах" через рішення США передати Україні снаряди зі збідненим ураном
У Росії відреагували на рішення Сполучених Штатів Америки передати України снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams. Там влаштували істерику та звинуватили США в "нелюдяності".
Про це заявили у посольстві РФ у США.
Реакція РФ на нову військову допомогу для України
"Очевидно, що одержимий ідеєю завдати Росії "стратегічної поразки" Вашингтон готовий воювати не тільки до останнього українця, а й поставити хрест на цілих поколіннях. На передачу озброєнь невибіркової дії США йдуть усвідомлено. Тут чудово знають: внаслідок розриву боєприпасу відбувається утворення рухомої хмари", — йдеться у заяві.
Росіяни проігнорували свідоцтва про відсутність шкоди від таких снарядів. Вони заявили, що дрібні частинки урану нібито осідають у дихальних шляхах, легенях, стравоході, а також викликають злоякісні пухлини.
Передачу Україні снарядів зі збідненим ураном прокоментувала також офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона хотіла спростувати заяву Білого дому про безпеку снарядів із збідненим ураном.
"Що це: брехня чи дурість? Про токсичність збідненого урану, його особливу небезпеку для людського організму у вигляді радіоактивного пилу, а також ефект забруднення ґрунтів радіонуклідами писали неодноразово", — написала Захарова.
Нагадаємо, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про новий пакет військової допомоги для України. Це 46-й пакет допомоги, наданий із запасів Міноборони США.
Також ми писали, що Сполучені Штати нададуть Україні ще один пакет допомоги на понад 1 млрд доларів. Він включатиме як посилення протиповітряної оборони, так і допомогу цивільному населенню.