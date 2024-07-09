Взрывы в российском Белгороде ночью 9 июля — что известно

В Белгороде раздались взрывы

Серия взрывов прогремела в российском Белгороде ночью во вторник, 9 июля. Поздним вечером 8 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности и призвал граждан спуститься в подвальные укрытия.



Как сообщили росийские СМИ, вскоре после этого предупреждения в Белгороде прозвучала серия взрывов, а около 23:10 над Белгородской областью сбили беспилотник.



Что известно о взрывах в Белгороде ночью 9 июля



В 00:23 пропагандистское российское издание "РИА НОВОСТИ" сообщило, что в Белгороде прогремел еще один взрыв, а в жилых кварталах города много машин скорой помощи и сотрудников спасательных служб. Прибывший на место атаки губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем.

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