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В российском Белгороде прогремела серия взрывов — есть погибший

9 июля 2024 00:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в российском Белгороде ночью 9 июля — что известно
В Белгороде раздались взрывы
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Серия взрывов прогремела в российском Белгороде ночью во вторник, 9 июля. Поздним вечером 8 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности и призвал граждан спуститься в подвальные укрытия.

Как сообщили росийские СМИ, вскоре после этого предупреждения в Белгороде прозвучала серия взрывов, а около 23:10 над Белгородской областью сбили беспилотник.

Что известно о взрывах в Белгороде ночью 9 июля

В 00:23 пропагандистское российское издание "РИА НОВОСТИ" сообщило, что в Белгороде прогремел еще один взрыв, а в жилых кварталах города много машин скорой помощи и сотрудников спасательных служб. Прибывший на место атаки губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем.

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