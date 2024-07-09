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У російському Бєлгороді прогриміла серія вибухів — є загиблий

9 липня 2024 00:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи в російському Бєлгороді вночі 9 липня — що відомо
У Бєлгороді пролунали вибухи
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Серія вибухів пролунала в російському Бєлгороді вночі у вівторок, 9 липня. Пізно ввечері 8 липня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про ракетну небезпеку та закликав громадян спуститися в підвальні сховища.

Як повідомили російські ЗМІ, невдовзі після цього попередження в Бєлгороді пролунала серія вибухів, а близько 23:10 над Бєлгородською областю збили безпілотник.

Що відомо про вибухи в Бєлгороді вночі 9 липня

О 00:23 пропагандистське російське видання "РІА НОВОСТІ" повідомило, що в Бєлгороді пролунав ще один вибух, а в житлових кварталах міста скупчення машин швидкої допомоги та співробітники рятувальних служб. Губернатор області В'ячеслав Гладков, який прибув на місце атаки повідомив про одного загиблого.

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