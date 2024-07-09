Вибухи в російському Бєлгороді вночі 9 липня — що відомо

У Бєлгороді пролунали вибухи

Серія вибухів пролунала в російському Бєлгороді вночі у вівторок, 9 липня. Пізно ввечері 8 липня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про ракетну небезпеку та закликав громадян спуститися в підвальні сховища.



Як повідомили російські ЗМІ, невдовзі після цього попередження в Бєлгороді пролунала серія вибухів, а близько 23:10 над Бєлгородською областю збили безпілотник.



Що відомо про вибухи в Бєлгороді вночі 9 липня



О 00:23 пропагандистське російське видання "РІА НОВОСТІ" повідомило, що в Бєлгороді пролунав ще один вибух, а в житлових кварталах міста скупчення машин швидкої допомоги та співробітники рятувальних служб. Губернатор області В'ячеслав Гладков, який прибув на місце атаки повідомив про одного загиблого.

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