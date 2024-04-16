В российском Брянске горела подстанция — военные объекты РФ остались без света
В российском Брянске ночью против 16 апреля произошел пожар на подстанции, что привело к обесточиванию сразу нескольких военных и промышленных объектов. Указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины во вторник, 16 апреля.
Пожар на подстанции в Брянске
Известно, что сегодня ночью разгорелся мощный пожар на подстанции в Брянске. В разведке рассказали, что в результате успешного уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания, в частности, остались:
- воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
- 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
- 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).
Там добавили, что все указанные объекты Россия использовала в геноцидной войне против Украины.
"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — напомнили в ГУР.
Напомним, 3 апреля в российском Ростове-на-Дону произошел серьезный пожар на зерновом терминале, сопровождавшийся громкими взрывами. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
День перед этим неизвестные беспилотники атаковали в российском Татарстане завод дронов, где производили "шахеды". После удара на предприятии сразу загорелся масштабный пожар.
Еще мы сообщали, что атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России могли вывести из строя 15% российских мощностей. Так считают НАТО.
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