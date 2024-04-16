В российском Брянске горела подстанция — военные объекты РФ остались без света

Пожар на подстанции в Брянске. Фото: скриншот с видео

В российском Брянске ночью против 16 апреля произошел пожар на подстанции, что привело к обесточиванию сразу нескольких военных и промышленных объектов. Указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины во вторник, 16 апреля.

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Пожар на подстанции в Брянске

Известно, что сегодня ночью разгорелся мощный пожар на подстанции в Брянске. В разведке рассказали, что в результате успешного уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания, в частности, остались:

воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

Там добавили, что все указанные объекты Россия использовала в геноцидной войне против Украины.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", — напомнили в ГУР.

Напомним, 3 апреля в российском Ростове-на-Дону произошел серьезный пожар на зерновом терминале, сопровождавшийся громкими взрывами. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

День перед этим неизвестные беспилотники атаковали в российском Татарстане завод дронов, где производили "шахеды". После удара на предприятии сразу загорелся масштабный пожар.

Еще мы сообщали, что атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России могли вывести из строя 15% российских мощностей. Так считают НАТО.