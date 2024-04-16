Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У російському Брянську горіла підстанція — військові об'єкти РФ залишились без світла arrow

У російському Брянську горіла підстанція — військові об'єкти РФ залишились без світла

16 квітня 2024 15:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У російському Брянську горіла підстанція — військові об'єкти РФ залишились без світла
Пожежа на підстанції в Брянську. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російському Брянську уночі проти 16 квітня сталася пожежа на підстанції, що призвело до знеструмлення одразу декількох військових та промислових обʼєктів. Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у вівторок, 16 квітня. 

Читайте також:

Пожежа на підстанції в Брянську

Відомо, що сьогодні вночі спалахнула потужна пожежа на підстанції у Брянську. У розвідці розповіли, що внаслідок успішного знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:

  • військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
  • 111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);
  • 192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

Там додали, що усі вказані об'єкти Росія використовувала у геноцидній війні проти України. 

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", — нагадали в ГУР. 

Нагадаємо, 3 квітня у російському Ростові-на-Дону сталася серйозна пожежа на зерновому терміналі, яка супроводжувалася гучними вибухами. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. 

День перед цим невідомі безпілотники атакували в російському Татарстані завод дронів, де виготовляли "шахеди". Після удару на підприємстві одразу спалахнула масштабна пожежа. 

Ще ми повідомляли, що атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей. Так вважають у НАТО.

пожежа
завод
електроенергія
ГУР
Росія
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем