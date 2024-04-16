У російському Брянську горіла підстанція — військові об'єкти РФ залишились без світла

Пожежа на підстанції в Брянську. Фото: скриншот з відео

У російському Брянську уночі проти 16 квітня сталася пожежа на підстанції, що призвело до знеструмлення одразу декількох військових та промислових обʼєктів. Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у вівторок, 16 квітня.

Читайте також:

Пожежа на підстанції в Брянську

Відомо, що сьогодні вночі спалахнула потужна пожежа на підстанції у Брянську. У розвідці розповіли, що внаслідок успішного знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

Там додали, що усі вказані об'єкти Росія використовувала у геноцидній війні проти України.

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", — нагадали в ГУР.

Нагадаємо, 3 квітня у російському Ростові-на-Дону сталася серйозна пожежа на зерновому терміналі, яка супроводжувалася гучними вибухами. Що стало причиною пожежі, наразі невідомо.

День перед цим невідомі безпілотники атакували в російському Татарстані завод дронів, де виготовляли "шахеди". Після удару на підприємстві одразу спалахнула масштабна пожежа.

Ще ми повідомляли, що атаки України по нафтопереробних заводах у Росії могли вивести з ладу 15% російських потужностей. Так вважають у НАТО.