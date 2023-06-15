Взрывы в России ночью 15 июня

Пожар в России. Иллюстративное фото: российские СМИ

На фоне воздушной тревоги в Украине 15 июня звучали взрывы в российском Краснодаре. Пока причины "хлопков" неизвестны.

Об этом сообщают российские паблики.

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Взрывы в России 15 июня

Обновлено 01:11. В Краснодаре раздался громкий взрыв.

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Напомним, что в России, а именно в Ростовской области, загорелась Новочеркасская ГРЭС. Это основной источник генерации электроэнергии в Ростовской области.

Также мы писали, что в российском городе Санкт-Петербурге 13 июня вспыхнул масштабный пожар. На месте возгорания поднялся густой чёрный дым.

Добавим, что в российском городе Краснодаре вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Причины возгорания пока неизвестны.