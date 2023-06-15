Вибухи в Росії вночі 15 червня

Пожежа в Росії. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

На тлі повітряної тривоги в Україні 15 червня, лунали вибухи в російському Краснодарі. Наразі причини "бавовни" невідомі.

Про це повідомляють російські пабліки.

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Вибухи в Росії 15 червня

Оновлено 01:11. У Краснодарі пролунав гучний вибух.

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Нагадаємо, що в Росії, а саме в Ростовській області, загорілася Новочеркаська ГРЕС. Зазначається, що це основне джерело генерації електроенергії в Ростовській області.

Також ми писали, що в російському місті Санкт-Петербург 13 червня спалахнула масштабна пожежа. На місці займання піднявся густий чорний дим.

Додамо, що в російському місті Краснодар спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Причини займання поки що невідомі.