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В России горит очередной НПЗ — видео

23 марта 2024 03:00
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В России горит очередной НПЗ
Пожар на НПЗ. Фото: росСМИ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

На нефтеперерабатывающем заводе вблизи города Новокуйбышевска Самарской области РФ в ночь на субботу, 23 марта, произошел пожар. Местные жители говорят, что было очень громко.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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По предварительным данным, завод был атакован беспилотником.

"Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ возле города. Перед этим был слышен звук мотора", — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, сначала был слышен громкий взрыв, а затем увидели пламя от пожара.

Официальной информации пока нет.

Напомним, Ольга Стефанишина, комментируя якобы призывы США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявила, что они являются законными целями с военной точки зрения.

За одну лишь неделю Силы обороны Украины повредили или вывели из строя девять российских нефтеперерабатывающих заводов . Некоторые цели были поражены на расстоянии более тысячи километров.

пожар
НПЗ
видео
Россия

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