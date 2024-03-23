В России горит очередной НПЗ

Пожар на НПЗ. Фото: росСМИ

На нефтеперерабатывающем заводе вблизи города Новокуйбышевска Самарской области РФ в ночь на субботу, 23 марта, произошел пожар. Местные жители говорят, что было очень громко.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Пожар на НПЗ в России

По предварительным данным, завод был атакован беспилотником.

"Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ возле города. Перед этим был слышен звук мотора", — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, сначала был слышен громкий взрыв, а затем увидели пламя от пожара.

Официальной информации пока нет.

Напомним, Ольга Стефанишина, комментируя якобы призывы США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявила, что они являются законными целями с военной точки зрения.

За одну лишь неделю Силы обороны Украины повредили или вывели из строя девять российских нефтеперерабатывающих заводов . Некоторые цели были поражены на расстоянии более тысячи километров.