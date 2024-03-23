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У Росії горить черговий НПЗ — відео

23 березня 2024 03:00
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Росії горить черговий НПЗ — відео
Пожежа на НПЗ. Фото: росЗМІ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

На нафтопереробному заводі поблизу міста Новокуйбишевськ Самарської області РФ у ніч проти суботи, 23 березня, сталася пожежа. Місцеві жителі кажуть, що було дуже гучно.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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За попередніми даними, завод був атакований безпілотником.

"Очевидці повідомляють про пожежу на НПЗ поряд із містом. Перед цим було чути звук мотора", — йдеться у повідомленні.

За словами місцевих жителів, спочатку було чутно гучний вибух, а потім побачили полум'я від пожежі.

Офіційної інформації поки що немає.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина, коментуючи нібито заклики США до України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, заявила, що вони є законними цілями з військового погляду.

До слова, за один лише тиждень Сили оборони України пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів. Деякі цілі були уражені на відстані понад тисячу кілометрів.

пожежа
НПЗ
відео
Росія

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