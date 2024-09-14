Россия еще не начала полномасштабное контрнаступление в Курской области — ISW

Российские военные. Фото: росСМИ

России нужно больше сил и техники, чтобы провести контрнаступление в Курской области, особенно если большинство уже привлеченных подразделений не будет иметь боевого опыта. Туда перебрасывают "элитные" подразделения.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в отчете за 13 сентября.

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Аналитики отмечают, что российская контрнаступательная операция по возвращению территории Курской области, по всей вероятности, потребует даже больше живой силы и техники, чем Россия уже сосредоточила в этом районе, особенно если большинство привлеченных подразделений не будет иметь боевого опыта.

Российские воздушно-десантные силы, недавно передислоцированные в Курскую область с линии фронта в Украине, несут значительную ответственность за контратаки в Курской области. Это свидетельствует о том, что российское военное командование хочет разместить подразделения, считающиеся более "элитными" или боеспособными, чтобы вернуть территорию.

Российским военным, несомненно, придется передислоцировать в Курскую область подразделения, уже участвующие в текущих наступательных операциях, или оперативные резервы из Украины.