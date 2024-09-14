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У Росії наразі недостатньо сил, аби провести контрнаступ на Курщині, — ISW

14 вересня 2024 07:44
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Росія ще не почала повномасштабний контрнаступ у Курській області — ISW
Російські військові. Фото: росЗМІ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Росії потрібно більше сил та техніки, щоб провести контрнаступ у Курській області, особливо якщо більшість уже залучених підрозділів не матиме бойового досвіду. Туди перекидають "елітні" підрозділи.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 13 вересня.

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Аналітики зазначають, що російська контрнаступальна операція з повернення території Курської області, дуже ймовірно, вимагатиме навіть більше живої сили та техніки, ніж Росія вже зосередила в цьому районі, особливо якщо більшість уже залучених підрозділів не матиме бойового досвіду.

Російські повітряно-десантні сили, які нещодавно передислокувалися до Курської області з лінії фронту в Україні, наразі несуть значну відповідальність за контратаки в Курській області. Це свідчить про те, що російське військове командування може мати намір розмістити підрозділи, які вважаються більш "елітними" або боєздатними, щоб повернути територію.

Російським військовим, безсумнівно, доведеться передислокувати в Курську область підрозділи, які вже беруть участь у поточних наступальних операціях, або оперативні резерви з України.

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