Что происходит с мигрантами в России - подробности

Таджики в России. Фото: Reuters

В России поднялась масштабная волна ксенофобии. Она вспыхнула после теракта в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл", который совершили мигранты из Центральной Азии. Власти Кремля увидели в таких настроениях шанс отвлечь внимание граждан от неотложных проблем.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

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Правозащитница Валентина Чупик лично получила более 8,5 тысяч обращений по поводу избиений, незаконных задержаний и выдворения с территории РФ, содержания в бесчеловечных условиях в отделах МВД и спецприемщиках. По ее словам, больше всего жалоб поступило от граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

"Мы видим многочисленные заявления российских чиновников и так называемых правоохранительных органов, которые разжигают мигрантофобию на пустом месте. Их цель — отвлечь внимание людей от реальной проблемы, отвлечь внимание от того, что теракт как минимум упустили, а возможно, и осознанно допустили. Цель в поэтому, чтобы переключить агрессию с власти на заведомо слабую группу, которую "легко победить" и которая явно чужда и возможность безнаказанно грабить", — сказала правозащитница.

К слову, недавно в Москве на киргизстанке напал мужчина, он избил ее и требовал, чтобы мигранты "убирались из России". А в Новосибирской области несколько жителей из "Русской народной дружины" провели рейд под лозунгом "В ауле носить хиджаб можно, в России нет!", требуя уволить сотрудниц в хиджабах.

Более того, в Санкт-Петербурге двое школьников избили одноклассницу — гражданку Таджикистана. Это произошло на глазах учительницы, которая даже не пыталась разнять детей.

Как российские власти подавляют мигрантов

Между тем, в апреле российское МВД завершило работу над законопроектом. Он предусматривает ограничение срока пребывания иностранцев на территории РФ без визы до 90 дней в году и обязать их сдавать биометрические данные. Ведомство также предложило создавать цифровые профили иностранцев и реестр работодателей и иностранных работников.

Также иностранцам в России предложили выдавать единый документ, удостоверяющий их личность. Согласно законопроекту высылать иностранцев из России смогут уже не только суды, но и органы исполнительной власти.

Но в ряде регионов РФ уже введены ограничения на виды трудовой деятельности, которую могут осуществлять мигранты. К примеру, в Саратовской области с 1 мая запретили иностранцам работать в сфере перевозок пассажиров в городском и пригородном транспорте, в сфере такси, а также торговли и приготовления пищевых продуктов и напитков. Губернатор Бусаргин заявил, что решение "направлено на повышение уровня безопасности в ключевых областях общественной жизни и соблюдение законных прав граждан".

Также мигрантов стали жестче проверять на границах — более тысячи граждан Таджикистана показательно содержали в московских аэропортах в жутких условиях и без еды.

А еще — их отлавливают на улицах, рынках, в общепитах и т.д.

В России мигрантов отправляют на войну — что известно

Кроме того, известно о случае, когда 44 человека "не славянского облика", отвезли в военные комиссариаты "для постановки на военный учет".

И, наконец, в Подмосковье полиция и представители военкомата Люберец провели рейд в мечети прямо во время молитвы. Из здания вывели всех мужчин, загнали в пять автобусов и отвезли в военкомат.

Напомним, ранее сообщалось, что мигранты из Таджикистана в России напуганы, что после теракта в торговом центре "Крокус" их массово начнут отправлять на войну в Украину или же депортируют. Их опасения подогревают антимигрантская риторика в соцсетях и заявления Кремля.

Также мы писали, что РФ проводит вербовку граждан других стран для ведения войны против Украины. В список, откуда в Россию прибывают наемники, входит не менее 21 страна мира.