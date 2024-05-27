Що відбувається з мігрантами у Росії - подробиці

Таджики в Росії. Фото: Reuters

У Росії піднялася масштабна хвиля ксенофобії. Вона спалахнула після теракту в підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Хол", який вчинили мігранти з Центральної Азії. Влада Кремля побачила у таких настроях шанс відвернути увагу громадян від нагальних проблем.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA.

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Правозахисниця Валентина Чупик особисто отримала понад 8,5 тисячі звернень з приводу побиття, незаконних затримань та видворення з території РФ, утримання у нелюдських умовах у відділах МВС та спецприймальниках. За її словами, найбільше скарг надійшло від громадян Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану.

"Ми бачимо численні заяви російських чиновників і так званих правоохоронних органів, які розпалюють мігрантофобію на порожньому місці. Їхня мета — відвернути увагу людей від реальної проблеми, відвернути увагу від того, що теракт як мінімум проґавили, а можливо, й усвідомлено допустили. Мета в тому, щоб переключити агресію з влади на свідомо слабку групу, яку "легко перемогти" і яка явно чужа. І можливість безкарно грабувати", — сказала правозахисниця.

До слова, нещодавно в Москві на киргизстанку напав чоловік, він побив її і вимагав, щоб мігранти "забиралися з Росії". А у Новосибірській області кілька жителів з "Русской народной дружины" провели рейд під гаслом "В аулі носити хіджаб можна, в Росії — ні!", вимагаючи звільнити співробітниць у хіджабах.

Ба більше, в Санкт-Петербурзі двоє школярів побили однокласницю — громадянку Таджикистану. Це сталося на очах вчительки, яка навіть не намагалася розняти дітей.

Як російська влада придушує мігрантів

Тим часом, у квітні російське МВС завершило роботу над законопроєктом. Він передбачає обмеження терміну перебування іноземців на території РФ без візи до 90 днів на рік та зобов'язати їх здавати біометричні дані. Відомство також запропонувало створювати цифрові профілі іноземців і реєстр роботодавців та іноземних працівників.

Також іноземцям у Росії запропонували видавати єдиний документ, що посвідчує їхню особу. Згідно із законопроектом, висилати іноземців із Росії зможуть уже не лише суди, а й органи виконавчої влади.

Але у кількох регіонах РФ уже запроваджено обмеження на види трудової діяльності, яку можуть здійснювати мігранти. Наприклад, у Саратовській області з 1 травня заборонили іноземцям працювати у сфері перевезень пасажирів у міському та приміському транспорті, у сфері таксі, а також торгівлі та приготування харчових продуктів і напоїв. Губернатор Бусаргін заявив, що рішення "спрямоване на підвищення рівня безпеки у ключових сферах суспільного життя та дотримання законних прав громадян".

Також мігрантів почали жорсткіше почали перевіряти на кордонах — понад тисячу громадян Таджикистану показово утримували в московських аеропортах у моторошних умовах і без їжі.

А ще — їх відловлюють на вулицях, ринках, у закладах громадського харчування тощо.

У Росії мігрантів відправляють на війну — що відомо

Крім того, відомо про випадок, коли 44 особи "не слов'янської зовнішності", відвезли до військових комісаріатів "для постановки на військовий облік".

І врешті — у Підмосков'ї поліція та представники військкомату Люберець провели рейд у мечеті просто під час молитви. З будівлі вивели всіх чоловіків, загнали до п'яти автобусів та відвезли до військкомату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мігранти з Таджикистану в Росії налякані, що після теракту в торговому центрі "Крокус" їх масово почнуть відправляти на війну в Україну або ж депортують. Їхні побоювання підігрівають антимігрантська риторика в соцмережах та заяви Кремля.

Також ми писали, що РФ проводить вербування громадян інших країн для ведення війни проти України. До переліку, звідки до Росії прибувають найманці, входить щонайменше 21 країна світу.