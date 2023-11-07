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В России предлагают создать "министерство счастья"

7 ноября 2023 01:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В России предлагают создать "министерство счастья"
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко высказала мнение о создании "министерства счастья". Более того она также хочет принять закон о "всеобщем счастье".

Об этом сообщает The Insider.

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"Министерство счастья" в России

"Немедленно, закон о всеобщем счастье! Вы знаете, я мечтаю и даже предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того: делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей счастливее?" — отметила Матвиенко.

Она добавила, что сейчас у нее маленькая группа поддержки, однако придет время, когда у России появится "министерство счастья".

По данным издания, в 2019 году Матвиенко объяснила, откуда взяла идею об этом ведомстве. Так, она рассказала, что идея о "министерстве счастья" возникла во время визита в ОАЭ.

Как известно, Валентина Матвиенко занимает очень высокую должность — глава "верхней" палаты парламента РФ. Также ее называют "иконой коррупции", поскольку по данным СМИ, ее состояние оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Напомним, что недавно спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко попала в скандал на G20.

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