В России предлагают создать "министерство счастья"

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Фото: росСМИ

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко высказала мнение о создании "министерства счастья". Более того она также хочет принять закон о "всеобщем счастье".

Об этом сообщает The Insider.

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"Министерство счастья" в России

"Немедленно, закон о всеобщем счастье! Вы знаете, я мечтаю и даже предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет того: делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей счастливее?" — отметила Матвиенко.

Она добавила, что сейчас у нее маленькая группа поддержки, однако придет время, когда у России появится "министерство счастья".

По данным издания, в 2019 году Матвиенко объяснила, откуда взяла идею об этом ведомстве. Так, она рассказала, что идея о "министерстве счастья" возникла во время визита в ОАЭ.

Как известно, Валентина Матвиенко занимает очень высокую должность — глава "верхней" палаты парламента РФ. Также ее называют "иконой коррупции", поскольку по данным СМИ, ее состояние оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Напомним, что недавно спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко попала в скандал на G20.