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У Росії пропонують створити "міністерство щастя"

7 листопада 2023 01:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Росії пропонують створити "міністерство щастя"
Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко висловила думку про створення "міністерства щастя". Щобільше вона також хоче ухвалити закон про "загальне щастя".

Про це повідомляє The Insider.

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"Негайно, закон про загальне щастя! Ви знаєте, я мрію і навіть пропонувала — давайте ми створимо в Росії міністерство щастя. Те відомство, через яке будуть проходити всі рішення, всі закони на предмет того: а чи робить цей новий закон або нова постанова уряду людей щасливішими?" — зазначила Матвієнко.

Вона додала, що наразі в неї маленька група підтримки, однак прийде час, коли в Росії з'явиться "міністерство щастя".

За даними видання, 2019 року Матвієнко пояснила звідки взяла ідею про це відомство. Так, вона розповіла, що ідея про "міністерство щастя" виникла під час візиту до ОАЕ.

Як відомо, Валентина Матвієнко займає дуже високу посаду — очільниця "верхньої" палати парламенту РФ. Також її називають "іконою корупції", оскільки за даними ЗМІ, її статки оцінюються в понад 1 млрд рублів.

Нагадаємо, що нещодавно спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко втрапила у скандал на G20.

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