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В России разбился истребитель Су-34

11 июня 2024 08:47
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В России разбился военный истребитель Су-34
Истребитель Су-34. Фото: росСМИ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В России разбился истребитель Су-34. Катастрофа произошла в Северной Осетии во время плановых учений, экипаж не выжил.

Об этом сообщают российские СМИ во вторник, 11 июня.

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Как сообщает журналист, самолет выполнял учебно-тренировочные упражнения, но пилоты не смогли справиться с управлением. Истребитель упал в горной местности в Северной Осетии. Экипаж не выжил.

В Министерстве обороны России утверждают, что причиной крушения стали технические неполадки самолета.

Напомним, российский истребитель Су-57, который должен быть невидим для систем ПВО, был замечен и сопровожден украинскими военными во время своего первого полета над Одессой. Самолет вынужден был возвратиться назад.

Ранее 9 июня украинский военный самолет впервые ударил по объекту на территории России. Речь идет о командном узле в районе Белгорода.

авиация
Россия
истребитель
авиакатастрофа

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