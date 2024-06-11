У Росії розбився військовий винищувач Су-34

Винищувач Су-34. Фото: росЗМІ

У Росії розбився винищувач Су-34. Катастрофа трапилась у Північній Осетії під час планових навчань, екіпаж не вижив.

Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 11 червня.

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Як повідомляє журналіст, літак виконував навчально-тренувальні вправи, але пілоти не змогли справитися з керуванням. Винищувач впав у гірській місцевості у Північній Осетії. Екіпаж не вижив.

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що причиною катастрофи стали технічні неполадки літака.

Нагадаємо, російський винищувач Су-57, який мав бути невидимим для систем ППО, був помічений та супроводжений українськими військовими під час свого першого польоту над Одесою. Літак змушений був повернутися назад.

Раніше, 9 червня, український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.