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У Росії розбився винищувач Су-34

11 червня 2024 08:47
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Росії розбився військовий винищувач Су-34
Винищувач Су-34. Фото: росЗМІ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Росії розбився винищувач Су-34. Катастрофа трапилась у Північній Осетії під час планових навчань, екіпаж не вижив. 

Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 11 червня. 

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Як повідомляє журналіст, літак виконував навчально-тренувальні вправи, але пілоти не змогли справитися з керуванням. Винищувач впав у гірській місцевості у Північній Осетії. Екіпаж не вижив.

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що причиною катастрофи стали технічні неполадки літака.

Нагадаємо, російський винищувач Су-57, який мав бути невидимим для систем ППО, був помічений та супроводжений українськими військовими під час свого першого польоту над Одесою. Літак змушений був повернутися назад.

Раніше, 9 червня, український військовий літак вперше вдарив по об'єкту на території Росії. Йдеться про командний вузол в районі Бєлгорода.

авіація
Росія
винищувач
авіакатастрофа

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