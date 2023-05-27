В России заявили об атаках беспилотников на нефтяные объекты

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

Сегодня, 27 мая, в России заявили об атаке беспилотников. Дроны пытались поразить нефтяные объекты в Тверской и Псковской областях.

Об этом сообщает BAZA.

Читайте также:

Атаки БпЛА в России

Россияне заявили, что в Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию.

"Беспилотники прилетели на станцию недалеко от села Ерохино, которая обслуживает нефтепровод "Дружба". Первый БпЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв — в результате были повреждены крыша и стена здания", — говорится в сообщении.

По информации СМИ, второй беспилотник прилетел через 30 минут. Он упал на землю и взорвался. В результате инцидента произошел пожар.

Сегодня ночью, 27 мая, была также атакована нефтеперекачивающая станция "Транснефти" в Псковской области. Два беспилотника упали на территории и взорвались.

В результате инцидента повреждены фасады и окна трех административных зданий.

Напомним, вчера утром, 26 мая, российские Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве в российском Краснодаре. По данным росСМИ, в центре города взорвался беспилотник. Мэр города показал последствия инцидента.

Также мы писали, что в конце апреля в России сообщали о загадочном дроне, который мешал сесть пассажирскому самолету в подмосковном аэропорту Шереметьево.