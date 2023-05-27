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У Росії заявили про атаки безпілотників на нафтові об'єкти

27 травня 2023 12:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії заявили про атаки безпілотників на нафтові об'єкти
Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 травня, у Росії заявили про атаку безпілотників. Дрони намагалися уразити нафтові об'єкти у Тверській та Псковській областях. 

Про це повідомляє BAZA.

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Росіяни заявили, що у Тверській області два безпілотники атакували нафтопереробну станцію. 

"Безпілотники прилетіли на станцію недалеко від села Єрохіно, яка обслуговує нафтопровід "Дружба". Перший БпЛА залетів о 3:15. Він врізався в будівлю маслоцеху, після чого стався вибух — унаслідок цього було пошкоджено дах і стіну будівлі", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, другий безпілотник прилетів через 30 хвилин. Він упав на землю та вибухнув. Внаслідок інциденту сталася пожежа. 

Сьогодні вночі, 27 травня, було також атаковано нафтоперекачувальну станцію "Транснефти" в Псковській області. Два безпілотники впали на території та вибухнули. 

Унаслідок інциденту пошкоджено фасади та вікна трьох адміністративних будівель. 

Нагадаємо, вчора вранці, 26 травня, російські Telegram-канали повідомили про сильний вибух у російському місті Краснодар. За даними росЗМІ, у центрі міста вибухнув безпілотник. Мер міста показав наслідки інциденту.

Також ми писали, що наприкінці квітня в Росії повідомляли про загадковий дрон, який заважав сісти пасажирському літаку у підмосковному аеропорту Шереметьєво.

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