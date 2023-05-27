У Росії заявили про атаки безпілотників на нафтові об'єкти

Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 27 травня, у Росії заявили про атаку безпілотників. Дрони намагалися уразити нафтові об'єкти у Тверській та Псковській областях.

Про це повідомляє BAZA.

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Росіяни заявили, що у Тверській області два безпілотники атакували нафтопереробну станцію.

"Безпілотники прилетіли на станцію недалеко від села Єрохіно, яка обслуговує нафтопровід "Дружба". Перший БпЛА залетів о 3:15. Він врізався в будівлю маслоцеху, після чого стався вибух — унаслідок цього було пошкоджено дах і стіну будівлі", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, другий безпілотник прилетів через 30 хвилин. Він упав на землю та вибухнув. Внаслідок інциденту сталася пожежа.

Сьогодні вночі, 27 травня, було також атаковано нафтоперекачувальну станцію "Транснефти" в Псковській області. Два безпілотники впали на території та вибухнули.

Унаслідок інциденту пошкоджено фасади та вікна трьох адміністративних будівель.

Нагадаємо, вчора вранці, 26 травня, російські Telegram-канали повідомили про сильний вибух у російському місті Краснодар. За даними росЗМІ, у центрі міста вибухнув безпілотник. Мер міста показав наслідки інциденту.

Також ми писали, що наприкінці квітня в Росії повідомляли про загадковий дрон, який заважав сісти пасажирському літаку у підмосковному аеропорту Шереметьєво.