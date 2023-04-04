В россии заявили, что неизвестный дрон атаковал военкомат в Брянской области
Неизвестный беспилотник атаковал военкомат в Брянской области. И россияне обвиняют в этом Вооруженные Силы Украины.
Об этом сообщают несколько российских чиновников в Telegram.
В сообщении говорится, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата.
К тому же есть сообщение о другом попадании беспилотника.
По предварительной информации, оперативные службы работают на местах, пострадавших нет.
Напомним, столица сейчас совершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В качестве образца взяты системы оповещения, работающие в Соединенных Штатах Америки, Германии и Польше.