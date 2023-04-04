В россии заявили, что неизвестный дрон атаковал военкомат в Брянской области

Дрон атаковал военкомат в Брянской области

Неизвестный беспилотник атаковал военкомат в Брянской области. И россияне обвиняют в этом Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщают несколько российских чиновников в Telegram.

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В сообщении говорится, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата.

К тому же есть сообщение о другом попадании беспилотника.

По предварительной информации, оперативные службы работают на местах, пострадавших нет.

Напомним, столица сейчас совершенствует систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В качестве образца взяты системы оповещения, работающие в Соединенных Штатах Америки, Германии и Польше.