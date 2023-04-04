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У росії заявили, що невідомий дрон атакував військкомат у Брянській області

4 квітня 2023 01:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дрон атакував військкомат у Брянській області
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Невідомий безпілотник атакував військкомат у Брянській області. І росіяни звинувачують у цьому Збройні Сили України. 

Про це повідомляють кілька російських високопосадовців у Telegram.

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У повідомленні йдеться, що ЗСУ за допомогою БПЛА атакували Севський район. Внаслідок скидання вибухового пристрою пошкоджено будівлю районного військкомату.

До того ж є повідомлення про інше влучання безпілотника. 

За попередньою інформацією, оперативні служби працюють на місцях, постраждалих немає.

Нагадаємо, столиця  наразі вдосконалює систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. За зразок взяті системи оповіщення, що працюють у Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Польщі.

 

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