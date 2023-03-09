В россии заявили, что Польша может быть втянута в войну в Украине: при каких обстоятельствах
В россии продолжают угрожать цивилизованному миру войной. Так, официальный представитель МИД россии Мария Захарова заявила, что строительство польского военно-полевого учебного центра на западе Украины втянет Варшаву в войну.
Об этом Захарова заявила на брифинге, пишут росСМИ.
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Что известно
Как известно, Захарова упомянула о публикации в СМИ, в которой сообщалось о строительстве военно-полевого учебного центра на 600 украинских военных польской компанией "Любава".
"То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще, пожалуй, не беспокоит", — сказала она.
Она также заявила, что такие военные объекты в Украине якобы являются законной целью для ВС россии.
Напомним, 9 марта в Свердловской области россияне в эфире телевидения и радио объявили о ядерной угрозе и призвали людей пройти в укрытие.
Это уже не первый подобный случай. 28 февраля в некоторых регионах россии произошел сбой в речи радиостанций и телеканалов, в результате чего жители Ленинградской области, Белгородской области, Пермского края и Подмосковья услышали объявление о воздушной тревоге. Однако МЧС быстро опровергло эту информацию, заявив, что это ложная тревога.