У росії заявили, що Польща може бути втягнута у війну в Україні: за яких обставин

Марія Захарова

У росії продовжують погрожувати цивілізованому світу війною. Так, офіційна речниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що будівництво польського військово-польового навчального центру на заході України втягне Варшаву у війну.

Про це Захарова заявила під час брифінгу, пишуть росЗМІ.

Що відомо

Як відомо, Захарова згадала про публікацію у ЗМІ, в якій повідомлялося про будівництво військово-польового навчального центру на 600 українських військових польською компанією "Любава".

"Те, що це загрожує безпосереднім втягуванням Польщі в український конфлікт, нікого ні у Варшаві, ні тим більше у Києві взагалі, мабуть, не турбує", — сказала вона.

Вона також заявила, що такі військові об'єкти в Україні нібито є законною ціллю для ЗС рф.

Нагадаємо, 9 березня у Свердловській області росії в ефірі телебачення і радіо оголосили про ядерну загрозу та закликали людей пройти в укриття.

Це вже не перший подібний випадок. 28 лютого у деяких регіонах рф стався збій у мовленні радіостанцій і телеканалів, внаслідок чого мешканці Ленінградської області, Бєлгородської області, Пермського краю та Підмосков'я почули оголошення про повітряну тривогу. Однак МНС швидко спростувало цю інформацію, заявивши, що це хибна тривога.