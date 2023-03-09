У росії заявили, що Польща може бути втягнута у війну в Україні: за яких обставин
У росії продовжують погрожувати цивілізованому світу війною. Так, офіційна речниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що будівництво польського військово-польового навчального центру на заході України втягне Варшаву у війну.
Про це Захарова заявила під час брифінгу, пишуть росЗМІ.
-
У метро Києва запустили артпотяг, — Кличко
-
У росії в ефірі телебачення та радіо оголосили про ядерну загрозу
-
В Одесі затримали чоловіка, який міг співпрацювати з рф
-
У Херсоні повідомили підозру власниці телеканалу за розкручування гауляйтера Сальдо
-
"Авіапрорив на Азовсталь": вийшов перший фільм із документальної трилогії Артема Шевченка
-
Власник ПВК "Вагнера" бідкається, що його перестали пускати до російських міністерств
-
Як створювати нові можливості для бізнесу після війни
-
В Одеському зоопарку знову можна побачити слониху Венді
-
Microsoft впроваджує ChatGPT у своїх продуктах: які нові можливості доступні
-
Єфросиніна, чоловік якої захищає Україну, зареєструвалась у Tinder
Що відомо
Як відомо, Захарова згадала про публікацію у ЗМІ, в якій повідомлялося про будівництво військово-польового навчального центру на 600 українських військових польською компанією "Любава".
"Те, що це загрожує безпосереднім втягуванням Польщі в український конфлікт, нікого ні у Варшаві, ні тим більше у Києві взагалі, мабуть, не турбує", — сказала вона.
Вона також заявила, що такі військові об'єкти в Україні нібито є законною ціллю для ЗС рф.
Нагадаємо, 9 березня у Свердловській області росії в ефірі телебачення і радіо оголосили про ядерну загрозу та закликали людей пройти в укриття.
Це вже не перший подібний випадок. 28 лютого у деяких регіонах рф стався збій у мовленні радіостанцій і телеканалів, внаслідок чого мешканці Ленінградської області, Бєлгородської області, Пермського краю та Підмосков'я почули оголошення про повітряну тривогу. Однак МНС швидко спростувало цю інформацію, заявивши, що це хибна тривога.