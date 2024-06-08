На Геннадия Мацегору совершили покушение в России

Геннадий Мацегора. Фото: скриншот

В российском городе Старый Оскол неизвестные совершили покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору. Раньше он был городским главой Купянска Харьковской области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Читайте также:

Покушение на коллаборанта Геннадия Мацегору

По данным разведки, инцидент произошел 7 июня.

"Совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ. Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2022 года он публично объявил о подписании документа, который предусматривал создание оккупационной администрации в Харькове.

После освобождения Купянска он бежал вместе с российскими войсками в Белгородскую область. Там российские кураторы предоставили Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не смогла защитить мэра-коллаборанта.

"Московские врачи уже вторые сутки подряд пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновый концерт. Состояние предателя украинского народа критическое", — добавили в ГУР.

Скриншот сообщения ГУР

Ранее сообщалось, что российские военные арестовали эксмера Купянска Мацегору , которого украинские правоохранители обвиняют в государственной измене. Информация об аресте отсутствует.

Харьковская областная прокуратура действительно сообщала о подозрении мэру Мацегори , который пошел на переговоры с оккупантами и сдал им город.