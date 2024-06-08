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У Росії здійснили замах на купʼянського мера-колаборанта Мацегору

8 червня 2024 17:58
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
На Геннадія Мацегору скоїли замах в Росії
Геннадій Мацегора. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У російському місті Старий Оскол невідомі здійснили замах на зрадника України Геннадія Мацегору. Раніше він був міським головою Купʼянська, що на Харківщині.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

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За даними розвідки, інцидент стався 7 червня. 

"Здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ. Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, у червні 2022 року він публічно оголосив про підписання документа, який передбачав створення окупаційної адміністрації в Харкові.

Після звільнення Куп'янська він втік разом з російськими військами до Бєлгородської області. Там російські куратори надали Мацегорі посилену охорону, яка, проте, не змогла захистити мера-колаборанта.

"Московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу критичний", — додали в ГУР.

Скриншот ГУР
Скриншот повідомлення ГУР

Раніше повідомлялося, що російські військові арештували ексмера Куп’янська Мацегору, якого українські правоохоронці звинувачують в державній зраді. Інформація щодо приводу арешту відсутня.

Харківська обласна прокуратура дійсно повідомляла про підозру меру Мацегорі, який пішов на переговори з окупантами і здав їм місто.

війна в Україні
зрада
війна
Росія
замах
Куп'янськ
Колаборант
Харківська область
держзрада

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