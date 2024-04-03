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Россия подготовила самолеты Ту-95 для атаки по Украине

3 апреля 2024 09:17
обновлено: 09:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия подготовила самолеты Ту-95 для атаки по Украине
Российский самолет Ту-95. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 3 апреля на российском аэродроме "Оленья" был замечен взлет шести вражеских самолетов Ту-95МС. Россия перебросила их на аэродром "Энгельс-2", вероятно, готовясь к атаке по Украине.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, которые следят за вражеской авиацией.

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Обновлено 09:37. Сейчас в готовности к применению находятся как минимум 11 самолетов Ту-95МС.

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Мониторинговые каналы сообщили, что в среду, 3 апреля, около 08:30 зафиксировали взлет шести бортов Ту-95 ТС с аэродрома "Оленья" в направлении Саратовской области.

"Самолето-вылеты могут быть частью тренировок, редислокации, или осуществляться для снаряжения крылатыми ракетами на аэродроме "Энгельс" (Саратовской области)", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения мониторингового канала

В настоящее время воздушная тревога в Украине объявлена только в восточных регионах.

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Воздушная тревога в Украине 3 апреля на 09:17. Фото: скриншот

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с севера для тех областей, где объявлена тревога.

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Что известно о самолете Ту-95МС

Самолеты проекта Ту-95 – стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Этот самолет и его модификации являются единственными в мире серийными ракетоносителями-бомбардировщиками с турбодвигателями. Основная задача Ту-95 — поражение стратегических объектов в глубоком тылу.

Такие самолеты обслуживает экипаж из семи человек. Масса снаряженного борта составляет 190 тонн, максимальная скорость — 830 км/ч, боевой радиус действия — 6 500 км, дальность полета — 13 000 км.

Характеристики Ту-95МС:

  • длина — 49,09 м
  • размах крыльев — 50,04 м
  • максимальная взлетная масса — 185 тонн
  • практический потолок — 10 500 м
  • боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 (до восьми ракет Х-101).

Напомним, 28 марта, российская противовоздушная оборона сбила над временно оккупированным Крымом собственный истребитель Су-27. Пилот спасся, однако сам самолет фактически уничтожен.

В последнее время в России случился настоящий самолетопад, в значительной степени им в этом помогли украинские военные, ведь за два месяца сбили два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и десяток истребителей.

Украина
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Россия

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