Россия подготовила самолеты Ту-95 для атаки по Украине
Утром 3 апреля на российском аэродроме "Оленья" был замечен взлет шести вражеских самолетов Ту-95МС. Россия перебросила их на аэродром "Энгельс-2", вероятно, готовясь к атаке по Украине.
Об этом сообщают мониторинговые каналы, которые следят за вражеской авиацией.
Активность авиации в России 3 апреля
Обновлено 09:37. Сейчас в готовности к применению находятся как минимум 11 самолетов Ту-95МС.
Мониторинговые каналы сообщили, что в среду, 3 апреля, около 08:30 зафиксировали взлет шести бортов Ту-95 ТС с аэродрома "Оленья" в направлении Саратовской области.
"Самолето-вылеты могут быть частью тренировок, редислокации, или осуществляться для снаряжения крылатыми ракетами на аэродроме "Энгельс" (Саратовской области)", — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога в Украине объявлена только в восточных регионах.
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с севера для тех областей, где объявлена тревога.
Что известно о самолете Ту-95МС
Самолеты проекта Ту-95 – стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах. Этот самолет и его модификации являются единственными в мире серийными ракетоносителями-бомбардировщиками с турбодвигателями. Основная задача Ту-95 — поражение стратегических объектов в глубоком тылу.
Такие самолеты обслуживает экипаж из семи человек. Масса снаряженного борта составляет 190 тонн, максимальная скорость — 830 км/ч, боевой радиус действия — 6 500 км, дальность полета — 13 000 км.
Характеристики Ту-95МС:
- длина — 49,09 м
- размах крыльев — 50,04 м
- максимальная взлетная масса — 185 тонн
- практический потолок — 10 500 м
- боевая нагрузка — до шести крылатых ракет Х-55/555 (до восьми ракет Х-101).
Напомним, 28 марта, российская противовоздушная оборона сбила над временно оккупированным Крымом собственный истребитель Су-27. Пилот спасся, однако сам самолет фактически уничтожен.
В последнее время в России случился настоящий самолетопад, в значительной степени им в этом помогли украинские военные, ведь за два месяца сбили два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и десяток истребителей.
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