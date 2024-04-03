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Росія підготувала літаки Ту-95 для атаки по Україні

3 квітня 2024 09:17
оновлено: 09:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росія підготувала літаки Ту-95 для атаки по Україні
Російський літак Ту-95. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зранку 3 квітня на російському аеродромі "Оленья" було помічено зліт шести ворожих літаків Ту-95МС. Росія перекинула їх на аеродром "Енгельс-2", ймовірно, готуючись до атаки по Україні. 

Про це повідомляють моніторингові канали, які стежать за ворожою авіацією. 

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Оновлено 09:37.  Наразі в готовності до застосування перебувають як мінімум 11 літаків Ту-95МС.

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Моніторингові канали повідомили, що у середу, 3 квітня, близько 08:30 зафіксували зліт шістьох бортів Ту-95 МС з аеродрому "Оленья" у напрямку Саратовської області. 

"Літако-вильоти можуть бути частиною тренувань, редислокації, або здійснюватись задля споряджання крилатими ракетами на аеродромі "Енгельс" (Саратовської області)", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога в Україні оголошена лише у східних регіонах. 

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Повітряна тривога в Україні 3 квітня станом на 09:17. Фото: скриншот

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі для тих областей, де оголошено тривогу. 

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Що відомо про літак Ту-95МС

Літаки проєкту Ту-95 — стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений та прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Цей літак та його модифікації є єдиними у світі серійними ракетоносіями-бомбардувальниками з турбодвигунами. Основне завдання Ту-95 — ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу.

Такі літаки обслуговує екіпаж із семи осіб. Маса спорядженого борту становить 190 тонн, максимальна швидкість — 830 км/год, бойовий радіус дії — 6 500 км, дальність польоту — 13 000 км.

Характеристики Ту-95МС:

  • довжина — 49,09 м
  • розмах крил — 50,04 м
  • максимальна злітна маса — 185 тонн
  • практична стеля — 10 500 м
  • бойове навантаження — до шести крилатих ракет Х-55/555 (до восьми ракет Х-101).

Нагадаємо, 28 березня, російська протиповітряна оборона збила над тимчасово окупованим Кримом власний винищувач Су-27. Пілот врятувався, проте сам літак фактично знищений.

Останнім часом,  у Росії трапився справжній літакопад, значною мірою їм у цьому допомогли українські військові, адже за два місяці збили вже два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та десяток винищувачів

Україна
обстріли
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війна в Україні
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