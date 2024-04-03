Росія підготувала літаки Ту-95 для атаки по Україні

Російський літак Ту-95. Фото: росЗМІ

Зранку 3 квітня на російському аеродромі "Оленья" було помічено зліт шести ворожих літаків Ту-95МС. Росія перекинула їх на аеродром "Енгельс-2", ймовірно, готуючись до атаки по Україні.

Про це повідомляють моніторингові канали, які стежать за ворожою авіацією.

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Оновлено 09:37. Наразі в готовності до застосування перебувають як мінімум 11 літаків Ту-95МС.

Моніторингові канали повідомили, що у середу, 3 квітня, близько 08:30 зафіксували зліт шістьох бортів Ту-95 МС з аеродрому "Оленья" у напрямку Саратовської області.

"Літако-вильоти можуть бути частиною тренувань, редислокації, або здійснюватись задля споряджання крилатими ракетами на аеродромі "Енгельс" (Саратовської області)", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога в Україні оголошена лише у східних регіонах.

Повітряна тривога в Україні 3 квітня станом на 09:17. Фото: скриншот

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі для тих областей, де оголошено тривогу.

Що відомо про літак Ту-95МС

Літаки проєкту Ту-95 — стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений та прийнятий на озброєння в СРСР у 1950-х роках. Цей літак та його модифікації є єдиними у світі серійними ракетоносіями-бомбардувальниками з турбодвигунами. Основне завдання Ту-95 — ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу.

Такі літаки обслуговує екіпаж із семи осіб. Маса спорядженого борту становить 190 тонн, максимальна швидкість — 830 км/год, бойовий радіус дії — 6 500 км, дальність польоту — 13 000 км.

Характеристики Ту-95МС:

довжина — 49,09 м

розмах крил — 50,04 м

максимальна злітна маса — 185 тонн

практична стеля — 10 500 м

бойове навантаження — до шести крилатих ракет Х-55/555 (до восьми ракет Х-101).

Нагадаємо, 28 березня, російська протиповітряна оборона збила над тимчасово окупованим Кримом власний винищувач Су-27. Пілот врятувався, проте сам літак фактично знищений.

Останнім часом, у Росії трапився справжній літакопад, значною мірою їм у цьому допомогли українські військові, адже за два місяці збили вже два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та десяток винищувачів.