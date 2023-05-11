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В России снова заявили об обстрелах: что известно

11 мая 2023 09:25
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В России снова заявили об обстрелах: что известно
Глушковский район Курской области в РФ. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 11 мая, губернатор Курской области сообщил о новом "обстреле". В этот раз "Украина обстреляла" Глушковский район.

Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграмме.

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"Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района", — написал Роман Старовойт.

По его словам, обстреливали электроподстанцию. Из-за чего частично исчез свет.

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Публикация губернатора Курской области в телеграммах. Фото: скриншот

Напомним, что в российских регионах, расположенных неподалеку от границы с Украиной, снова заметили беспилотники. В результате атаки дронов на военный полигон в Воронежской области пострадали полтора десятка военных.

В России заявили, что ФСБ и МВД якобы предотвратили попытку диверсии, которую планировала разведка Украины. Она должна была состояться на аэродроме в Ивановской области.

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