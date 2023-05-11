У Росії знову заявили про обстріли: що відомо

Глушківський район Курської області в РФ. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 11 травня, губернатор Курської області повідомив про новий "обстріл". На цей раз "Україна обстріляла" Глушківський район.

Про це інформує губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму телеграмі.

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"Рано-вранці з боку України зафіксовано 5 прильотів по електропідстанції селища Тьоткіне Глушківського району", — написав Роман Старовойт.

За його словами, обстрілювали електропідстанцію. Через що частково зникло світло.

Публікація губернатора Курської області в телеграм. Фото: скріншот

Нагадаємо, що у російських регіонах, розташованих неподалік від кордону з Україною, знову помітили безпілотники. Внаслідок атаки дронів на військовий полігон у Воронезькій області постраждало півтора десятки військових.

У Росії заявили, що ФСБ та МВС нібито запобігли спробі диверсії, яку планувала розвідка України. Вона повинна була відбутися на аеродромі в Іванівській області.