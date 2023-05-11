У Росії знову заявили про обстріли: що відомо
Сьогодні, 11 травня, губернатор Курської області повідомив про новий "обстріл". На цей раз "Україна обстріляла" Глушківський район.
Про це інформує губернатор Курської області Роман Старовойт у своєму телеграмі.
Обстріл Курської області
"Рано-вранці з боку України зафіксовано 5 прильотів по електропідстанції селища Тьоткіне Глушківського району", — написав Роман Старовойт.
За його словами, обстрілювали електропідстанцію. Через що частково зникло світло.
Нагадаємо, що у російських регіонах, розташованих неподалік від кордону з Україною, знову помітили безпілотники. Внаслідок атаки дронів на військовий полігон у Воронезькій області постраждало півтора десятки військових.
У Росії заявили, що ФСБ та МВС нібито запобігли спробі диверсії, яку планувала розвідка України. Вона повинна була відбутися на аеродромі в Іванівській області.