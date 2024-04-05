Взрывы в Ростовской области сейчас 5 апреля – аэродром, где базируется большое количество Су-34 атаковали дроны

Взрыв и пожар. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Ростовской области раздались после полуночи в пятницу, 5 апреля. Регион атаковали дронами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Ростов 5 апреля

Под обстрелом неизвестных БпЛА оказался город Морозовск. Там раздалось около 10 взрывов

Известно, что именно там находится аэродром, с которого взлетают вражеские самолеты сбрасывать КАБы по восточным регионам.

Отмечается, что на аэродроме базируется большое количество Су-34. Предварительно, там есть прилеты.

Губернатор Ростова Василий Голубев подтвердил атаку на Морозовский район.

К слову, перед этим взрывы раздавались в Курской и Воронежской областях.

Напомним, 1 апреля вблизи Москвы произошел пожар на предприятии. Известно, что возгорание произошло на "Электроизолите" в 70 км от российской столицы.

Несколькими часами ранее пылал уже машиностроительный завод в Екатеринбурге. Предварительно площадь пожара — около 800 квадратных метров.