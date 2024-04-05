Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Ростовской области громко — под атакой аэродром, где базируется большое количество Су-34 arrow

В Ростовской области громко — под атакой аэродром, где базируется большое количество Су-34

5 апреля 2024 01:40
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Ростовской области сейчас 5 апреля – аэродром, где базируется большое количество Су-34 атаковали дроны
Взрыв и пожар. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Ростовской области раздались после полуночи в пятницу, 5 апреля. Регион атаковали дронами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Атака на Ростов 5 апреля

Под обстрелом неизвестных БпЛА оказался город Морозовск. Там раздалось около 10 взрывов

Известно, что именно там находится аэродром, с которого взлетают вражеские самолеты сбрасывать КАБы по восточным регионам.

Отмечается, что на аэродроме базируется большое количество Су-34. Предварительно, там есть прилеты.

Губернатор Ростова Василий Голубев подтвердил атаку на Морозовский район.

К слову, перед этим взрывы раздавались в Курской и Воронежской областях.

Напомним, 1 апреля вблизи Москвы произошел пожар на предприятии. Известно, что возгорание произошло на "Электроизолите" в 70 км от российской столицы.

Несколькими часами ранее пылал уже машиностроительный завод в Екатеринбурге. Предварительно площадь пожара — около 800 квадратных метров.

взрыв
беспилотники
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК