Взрывы в Ростовской области сейчас 5 апреля – аэродром, где базируется большое количество Су-34 атаковали дроны

В Ростовской области громко — под атакой аэродром, где базируется большое количество Су-34
Взрывы в Ростовской области раздались после полуночи в пятницу, 5 апреля. Регион атаковали дронами.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Ростов 5 апреля
Под обстрелом неизвестных БпЛА оказался город Морозовск. Там раздалось около 10 взрывов
Известно, что именно там находится аэродром, с которого взлетают вражеские самолеты сбрасывать КАБы по восточным регионам.
Отмечается, что на аэродроме базируется большое количество Су-34. Предварительно, там есть прилеты.
Губернатор Ростова Василий Голубев подтвердил атаку на Морозовский район.
К слову, перед этим взрывы раздавались в Курской и Воронежской областях.
Напомним, 1 апреля вблизи Москвы произошел пожар на предприятии. Известно, что возгорание произошло на "Электроизолите" в 70 км от российской столицы.
Несколькими часами ранее пылал уже машиностроительный завод в Екатеринбурге. Предварительно площадь пожара — около 800 квадратных метров.
Читайте Новини.LIVE!