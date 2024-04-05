Вибухи уРостовській області зараз 5 квітня - аеродром, де базується велика кількість Су-34 атакували дрони

У Ростовській області гучно — під атакою аеродром, де базується велика кількість Су-34
Вибухи у Ростовській області пролунали опісля опівночі у п'ятницю, 5 квітня. Регіон атакували дронами.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Ростов 5 квітня
Під обстрілом невідомих БпЛА опинилося місто Морозовськ. Там пролунало близько 10 вибухів
Відомо, що саме там знаходиться аеродром, з якого злітають ворожі літаки скидати КАБи по східним регіонам.
Зазначається, що на аеродромі базується велика кількість Су-34. Попередньо, там є прильоти.
Губернатор Ростова Василь Голубєв підтвердив атаку на Морозовський район.
До слова, перед цим вибухи лунали у Курській та Воронезькій областях.
Нагадаємо, 1 квітня поблизу Москви сталася пожежа на підприємстві. Відомо, що займання відбулося на "Електроізоліті", що за 70 км від російської столиці.
Декількома годинами раніше палав вже машинобудівний завод в Єкатеринбурзі. Попередньо площа пожежі — близько 800 квадратних метрів.
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