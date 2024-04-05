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У Ростовській області гучно — під атакою аеродром, де базується велика кількість Су-34

5 квітня 2024 01:40
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи уРостовській області зараз 5 квітня - аеродром, де базується велика кількість Су-34 атакували дрони
Вибух та пожежа. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у Ростовській області пролунали опісля опівночі у п'ятницю, 5 квітня. Регіон атакували дронами.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Під обстрілом невідомих БпЛА опинилося місто Морозовськ. Там пролунало близько 10 вибухів

Відомо, що саме там знаходиться аеродром, з якого злітають ворожі літаки скидати КАБи по східним регіонам.

Зазначається, що на аеродромі базується велика кількість Су-34. Попередньо, там є прильоти.

Губернатор Ростова Василь Голубєв підтвердив атаку на Морозовський район.

До слова, перед цим вибухи лунали у Курській та Воронезькій областях.

Нагадаємо, 1 квітня поблизу Москви сталася пожежа на підприємстві. Відомо, що займання відбулося на "Електроізоліті", що за 70 км від російської столиці. 

Декількома годинами раніше палав вже машинобудівний завод в Єкатеринбурзі. Попередньо площа пожежі — близько 800 квадратних метрів. 

вибух
безпілотники
Росія
атака

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