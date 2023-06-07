Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В разведке Британии рассказали, столкнется ли ЗАЭС с проблемами из-за подрыва ГЭС arrow

В разведке Британии рассказали, столкнется ли ЗАЭС с проблемами из-за подрыва ГЭС

7 июня 2023 09:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В разведке Британии рассказали, столкнется ли ЗАЭС с проблемами из-за подрыва ГЭС
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Структура дамбы Каховской ГЭС Херсонской области продолжает разрушаться. Это может привести к дополнительному затоплению, однако временно оккупированной Запорожской АЭС не грозит.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Читайте также:

Подрыв Каховской ГЭС: последствия

Аналитики рассказали, что уровень воды в Каховском водохранилище перед прорывом был на рекордно высоком уровне. Это привело к масштабному затоплению.

"Запорожская атомная электростанция, расположенная в 120 км от дамбы, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище", — говорится в сообщении.

В разведке добавили, что структура дамбы может еще больше ухудшиться в течение нескольких дней.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что глава Херсонской ОВ Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.

Добавим, за 6 июня сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли в Херсоне от подтопления 52 местных жителя. Спасательная операция в частично подтопленном городе продолжается.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас