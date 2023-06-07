В разведке Британии рассказали, столкнется ли ЗАЭС с проблемами из-за подрыва ГЭС

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS

Структура дамбы Каховской ГЭС Херсонской области продолжает разрушаться. Это может привести к дополнительному затоплению, однако временно оккупированной Запорожской АЭС не грозит.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Читайте также:

Подрыв Каховской ГЭС: последствия

Аналитики рассказали, что уровень воды в Каховском водохранилище перед прорывом был на рекордно высоком уровне. Это привело к масштабному затоплению.

"Запорожская атомная электростанция, расположенная в 120 км от дамбы, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище", — говорится в сообщении.

В разведке добавили, что структура дамбы может еще больше ухудшиться в течение нескольких дней.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что глава Херсонской ОВ Александр Прокудин рассказал, что в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС интенсивность подтопления уменьшается. Однако, по его словам, в течение 20 часов уровень воды увеличится.

Добавим, за 6 июня сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли в Херсоне от подтопления 52 местных жителя. Спасательная операция в частично подтопленном городе продолжается.