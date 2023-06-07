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У розвідці Британії розповіли, чи зіткнеться ЗАЕС з проблемами через підрив ГЕС

7 червня 2023 09:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У розвідці Британії розповіли, чи зіткнеться ЗАЕС з проблемами через підрив ГЕС
Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Структура дамби Каховської ГЕС у Херсонській області продовжує руйнуватися. Це може спричинити додаткове затоплення, однак тимчасово окупованій Запорізькій АЕС не загрожує.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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Аналітики розповіли, що рівень води в Каховському водосховищі перед проривом був на рекордно високому рівні. Це призвело до масштабного затоплення.

"Запорізька атомна електростанція, яка розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі", — йдеться у повідомленні.

У розвідці додали, що структура дамби може ще більше погіршитися протягом наступних кількох днів.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС інтенсивність підтоплення зменшується. Однак за його словами, упродовж 20 годин рівень води збільшиться.

Додамо, за 6 червня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували у Херсоні від підтоплення 52 місцевих мешканців. Рятувальна операція у частково підтопленому місті триває.

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