В СБУ показали феерический салют по россиянам на юге — видео
13 Управление военной контрразведки СБУ уничтожило склад БК и логистику оккупантов на юге. Таким образом, логистика российской армии снова была повреждена.
Видео блестящей работы показали в пресс-службе СБУ.
СБУ атаковала логистику ВС РФ
Отмечается, что СБУ отработала по вражеским целям, используя дроны-камикадзе, устроив там "феерический салют".
"Теперь на этом направлении у российских захватчиков стало меньше боеприпасов для обстрела наших защитников, а также грузовиков для их доставки", — гордятся своими ювелирными результатами силовики.
Напомним, что ранее СБУ задержала одесского коллаборанта, который искал "химическое оружие". Также по материалам силовиков суд вынес вердикт предателю, проведшему российскую технику до окрестностей Киева.
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