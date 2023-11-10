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У СБУ показали феєричний салют по росіянах на півдні — відео

10 листопада 2023 18:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У СБУ показали феєричний салют по росіянах на півдні — відео
Момент враження складу БК ЗС РФ. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

13 Управління військової  контррозвідки СБУ знищило склад БК та логістику окупантів на півдні. Таким чином, логістика російської армії знову була пошкоджена.

Відео блискучої роботи показали у пресслужбі СБУ.

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Зазначається, що СБУ відпрацювала по ворожих цілях, використовуючи дрони-камікадзе, влаштувавши там "феєричний салют".

"Тепер на цьому напрямку у російських загарбників стало менше боєприпасів для обстрілу наших захисників, а також вантажівок для їх доставляння", — пишаються своїми ювелірними результатами силовики.

Нагадаємо, що раніше СБУ затримала одеського колаборанта, який шукав, буцімто, "хімічну зброю". Також за матеріалами силовиків суд виніс вердикт зрадникові, який провів російську техніку до околиць Києва. 

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