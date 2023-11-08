В Севастополе объявили воздушную тревогу

Громкоговоритель воздушной тревоги. Фото: google

Сегодня утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Также в городе остановили движение транспорта.

Об этом сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

Читайте также:

Воздушная тревога в Севастополе 8 ноября

В оккупированном Севастополе утром 8 ноября объявили воздушную тревогу. Предварительно известно, что в городе остановлен общественный транспорт. Также в городе видели облака густого дыма.

Как отметил так называемый губернатор города Михаил Развожаев, дым в районе Севастопольской бухты — это работа военных, использующих табельные средства маскировки.

Однако уже через несколько минут оккупационные власти объявили об отбое тревоги.

Напомним, 3 ноября в Севастополе произошел взрыв напротив местной ТЭЦ.

Добавим, что Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "обезоруживают" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесcкой области.