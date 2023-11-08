В Севастополе объявили воздушную тревогу
Сегодня утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Также в городе остановили движение транспорта.
Об этом сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в Севастополе 8 ноября
В оккупированном Севастополе утром 8 ноября объявили воздушную тревогу. Предварительно известно, что в городе остановлен общественный транспорт. Также в городе видели облака густого дыма.
Как отметил так называемый губернатор города Михаил Развожаев, дым в районе Севастопольской бухты — это работа военных, использующих табельные средства маскировки.
Однако уже через несколько минут оккупационные власти объявили об отбое тревоги.
Напомним, 3 ноября в Севастополе произошел взрыв напротив местной ТЭЦ.
Добавим, что Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "обезоруживают" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесcкой области.
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