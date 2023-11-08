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У Севастополі оголосили повітряну тривогу

8 листопада 2023 09:27
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У Севастополі оголосили повітряну тривогу
Гучномовець повітряної тривоги. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку в Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також у місті зупинили рух транспорту.

Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

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В окупованому Севастополі зранку 8 листопада оголосили повітряну тривогу. Попередньо відомо, що у місті зупинили громадський транспорт. Також у місті бачили хмари густого диму.

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Як зазначив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв, дим у районі Севастопольської бухти — це робота військових, які використовують табельні засоби маскування.

Проте вже за декілька хвилин окупаційна влада оголосила про відбій тривоги. 

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Нагадаємо, 3 листопада у Севастополі стався вибух навпроти місцевої ТЕЦ. 

Додамо, що Сили оборони України стали дедалі частіше завдавати ударів по території тимчасово окупованого Криму. Таким чином, ЗСУ "знезброюють" окупантів у випадку підготовки майбутніх атак по південних регіонах, зокрема по Одещині.

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