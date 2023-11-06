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У Шойгу докладывают об уничтожении техники ВСУ, которой даже нет на вооружении украинской армии

6 ноября 2023 18:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
У Шойгу докладывают об уничтожении техники ВСУ, которой даже нет на вооружении украинской армии
Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Кабинет министра обороны России Сергей Шойгу почти ежедневно рапортует о фальшивых успехах российской армии на войне в Украине. Он и его подчиненные стали сообщать об "уничтожении западной техники" в большем объеме, чем есть у ВСУ, и даже о той, которая никогда не поступала Украине.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что Министерство обороны России дважды сообщало об уничтожении в Украине американских гаубиц М198. Однако, по словам проекта Conflict Intelligence Team, у украинской армии за все время поступления военной помощи никогда не было таких орудий, поскольку сейчас на вооружении ВСУ есть гаубица М777.

В Шойге докладывают об уничтожении техники ВСУ, которой даже нет на вооружении украинской армии
Американская полевая гаубица М198. Источник: Defence Express

Что касается американских гаубиц, то первое сообщение о "уничтожении последней в Украине гаубицы М777" прозвучало еще в марте текущего года. В дальнейшем в кабинете Шойгу продолжают "уничтожать" эти гаубицы чуть ли не каждый день.

В Шойге докладывают об уничтожении техники ВСУ, которой даже нет на вооружении украинской армии
РСЗО HIMARS с тактическим распознаванием. Источник: Милитарный

Даже пророссийские ресурсы признают ложь Минобороны о количестве уничтоженной техники. В конце 2022 года они сообщили, что Минобороны "уничтожило" 44 установки РСЗО HIMARS, тогда как ВСУ получили только 40 таких машин.

Нереалистичные цифры называет и сам Шойгу. В октябре он рассказал об уничтожении 24 украинских самолетов за 5 дней, позже довел эту статистику до 37 самолетов за весь октябрь. При этом, по данным Oryx, за все время российского вторжения подтвержденные потери ВВС Украины равны 77 машинам, тогда как ВКС РФ потеряли 85 самолетов.

Более того, в потерях украинской техники путается и Владимир Путин: в сентябре он говорил о потере ВСУ 18 тысяч бронемашин, а в октябре внезапно снизил эту цифру почти в 10 раз: до 1900 бронемашин.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Министерство обороны РФ активно публикует материалы, где Сергей Шойгу, по их словам, активно вовлечен в конфликт с Украиной, и, якобы, иногда посещает фронт. А сам глава ведомства не так давно заявил, что страны Запада хотят нанести России стратегическое поражение.

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