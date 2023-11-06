У Шойгу доповідають про знищення техніки ЗСУ, якої навіть немає на озброєнні української армії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Кабінет міністра оборони Росії Сергія Шойгу майже ледь не щодня рапортує про фальшиві успіхи російської армії на війні в Україні. Він та його підлеглі стали повідомляти про "знищення західної техніки" в більшому обсязі, ніж є у ЗСУ, та навіть тієї, яка ніколи не надходила Україні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що Міністерство оборони Росії двічі повідомляло про знищення в Україні американських гаубиць М198. Проте, за словами проєкту Conflict Intelligence Team, в українській армії за весь час надходження військової допомоги, ніколи не було таких гармат, оскільки наразі на озброєнні ЗСУ є гаубиця М777.

Американська польова гаубиця М198. Джерело: Defence Express

Щодо наявних американських гаубиць, то спочатку перше повідомлення про "знищення останньої в Україні гаубиці М777" пролунало ще в березні поточного року. Натомість і далі в кабінеті Шойгу продовжують "знищувати" ці гаубиці ледь не щодня.

РСЗВ HIMARS з тактичним розпізнаванням. Джерело: Мілітарний

Навіть проросійські ресурси визнають брехню Міноборони про кількість знищеної техніки. Наприкінці 2022 року вони повідомили, що Міноборони "знищило" 44 установки РСЗВ HIMARS, тоді як ЗСУ отримали лише 40 таких машин.

Нереалістичні цифри називає і сам Шойгу. У жовтні він розповів про знищення 24 українських літаків за 5 днів, пізніше довів цю статистику до 37 літаків за весь жовтень. При цьому, за даними Oryx, за весь час російського вторгнення підтверджені втрати ВПС України дорівнюють 77 машин, тоді як ПКС РФ втратили 85 літаків.

Ба більше, у втратах української техніки плутається й Володимир Путін: у вересні він говорив про втрату ЗСУ 18 тисяч бронемашин, а в жовтні раптово знизив цю цифру майже в 10 разів: до 1900 бронемашин.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, як Міністерство оборони РФ активно публікує матеріали, де Сергій Шойгу, за їхніми словами, активно залучений до конфлікту з Україною, та, нібито, іноді відвідує фронт. А сам голова відомства не так давно заявив, що країни Заходу хочуть завдати Росії стратегічної поразки.