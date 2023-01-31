Взрыв на госпредприятии в Шостке - пострадали люди

В Шостке на госпредприятии раздался сильный взрыв: пострадали люди
В Шостке Сумской области во вторник, 31 января, на государственном предприятии раздался мощный взрыв. Помещение могли обстрелять ракетой российские оккупанты.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
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Взрыв на предприятии
Около 18:00 на линию полиции поступило сообщение, что на государственном предприятии в Шостке прозвучал мощный взрыв. Установлено, что в промышленное здание предварительно попала вражеская ракета. Повреждены крыша, перекрытия и окна.
В результате взрыва пострадали двое гражданских, их доставила карета скорой помощи в больницу. Информация уточняется.
Напомним, что иранские власти, реагируя на удар по своим военным объектам, пошли в парадигме российского министерства обороны. Не знаю, как зовут иранского "генерала Конашенкова", но сообщения выглядели крайне похожими на сводки последнего. "Все беспилотники сбиты, повреждений нет. Объекты не разрушены".
Также сообщалось, что в Пакистане в городе Пешаваре взорвали мечеть. В результате инцидента много погибших и пострадавших.