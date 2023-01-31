Вибух на держпідприємстві у Шостці – постраждали люди

Потужний вибух на підприємстві

У Шостці Сумської області у вівторок, 31 січня, на державному підприємстві пролунав потужний вибух. Помешкання могли обстріляти ракетою російські окупанти.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Вибух на підприємстві

Близько 18:00 на лінію поліції надійшло повідомлення, що на державному підприємстві в Шостці пролунав потужний вибух. Встановлено, що у промислову будівлю попередньо потрапила ворожа ракета. Пошкоджено дах, перекриття та вікна.

Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних, їх доправила карета швидкої допомоги до лікарні. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що іранська влада, реагуючи на удар по своїх військових об'єктах, пішла в парадигмі російського міністерства оборони. Не знаю, як звати іранського "генерала Конашенкова", але повідомлення виглядали вкрай схожими на зведення останнього. "Всі безпілотники збиті, пошкоджень немає. Об'єкти не зруйновані".

Також повідомлялося, що в Пакистані в місті Пешаварі підірвали мечеть. Внаслідок інциденту багато загиблих та постраждалих.